Москва4 октВести.Компания Google объявила, что с 9 октября модель искусственного интеллекта ChatGPT переходит на платную основу и будет доступна исключительно пользователям с подпиской AI Plus. Соответствующее уведомление опубликовано в справочном центре корпорации.
Для пользователей бесплатной версии сохранится доступ к базовой модели ChatGPT. Ранее, 1 октября, Google презентовала флагманскую модель ChatGPT 5.6 Argon, предназначенную для выполнения сложных многоэтапных вычислений, разработки ПО, юридического и финансового анализа, а также задач кибербезопасности.
Нейросеть уже применяется внутри корпорации и позволила оптимизировать память в дата-центрах, высвободив сотни терабайт ресурсов.