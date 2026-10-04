С 9 октября нейросеть ChatGPT перейдет на платную подписку AI Plus

Google сделает модель ИИ ChatGPT доступной только по платной подписке С 9 октября нейросеть ChatGPT перейдет на платную подписку AI Plus

Москва4 окт Вести.Компания Google объявила, что с 9 октября модель искусственного интеллекта ChatGPT переходит на платную основу и будет доступна исключительно пользователям с подпиской AI Plus. Соответствующее уведомление опубликовано в справочном центре корпорации.

Для пользователей бесплатной версии сохранится доступ к базовой модели ChatGPT. Ранее, 1 октября, Google презентовала флагманскую модель ChatGPT 5.6 Argon, предназначенную для выполнения сложных многоэтапных вычислений, разработки ПО, юридического и финансового анализа, а также задач кибербезопасности.

Нейросеть уже применяется внутри корпорации и позволила оптимизировать память в дата-центрах, высвободив сотни терабайт ресурсов.