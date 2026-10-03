Москва3 окт Вести.Министр финансов США Скотт Бессент сравнил глав компаний - разработчиков искусственного интеллекта с маньяком Ганнибалом Лектером. По его словам, они предупреждают об опасности технологий, однако ведут себя подобно Лектеру, который сам просит его остановить, пока он не совершил новые преступления.

Им (руководству ИИ-компаний - прим. ред​​​.) следует замедлиться в таком случае (при наличии угроз, о которых они говорят - прим.ред.). Я имею в виду, получается что-то вроде Ганнибала Лектера (персонаж романов и фильмов о серийном убийце - прим.ред.): остановите меня, пока я не убил снова сказал Бессент в интервью изданию Axios

По его мнению, сложившаяся в США система выглядит достаточно здоровой, так что катастрофическая ситуация вокруг ИИ стала бы удивительной.

Я думаю, мы должны быть готовы к любой ситуации, но, с другой стороны, подобный алармизм без предложения решений со стороны представителей ИИ-сообщества - это не проявление лидерства отметил министр

Как ранее сообщала The Washington Post, ИИ-агенты OpenAI, создателя ChatGPT, предположительно предпринимали попытки обойти защиту свыше 100 организаций. Среди зафиксированных инцидентов были попытки моделей, действовавших без должного контроля, заставить сайты выполнять непредусмотренные команды, применять их ресурсы для обмена сообщениями и обходить отдельные механизмы проверки безопасности.