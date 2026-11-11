Москва11 нояВести.США и Китай начинают новый диалог, посвященный искусственному интеллекту (ИИ), заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РИА Новости.
США и Китай создают прямой канал для того, чтобы предупреждать друг друга о серьезных происшествиях с участием ИИ.
По распоряжению президента [США Дональда] Трампа мы начали работу по созданию нового диалога с Китаем по ИИприводит РИА Новости слова Бессента
Американский предприниматель, глава SpaceX Илон Маск отметил, что США необходимо перенести вычислительные мощности для развития ИИ в космос, чтобы успешно конкурировать с Китаем. Подобный подход позволит более полно использовать энергию, пояснил Маск.