Москва7 нояВести.США необходимо перенести вычислительные мощности для развития искусственного интеллекта (ИИ) в космос, чтобы успешно конкурировать с Китаем. Об этом в интервью инвестору Рону Бэрону рассказал американский предприниматель, глава SpaxeX Илон Маск.
По его словам, такой подход позволит эффективнее использовать энергию, а в перспективе обеспечит США экономическое преимущество.
Я думаю, единственный способ конкурировать с Китаем – это вывести [искусственный] интеллект в космоссказал Маск
Ранее предприниматель положительно отозвался о Китае и его автомобильной промышленности. Он отметил, что поездки в КНР вдохновляют.
Ракета SpaceX Илона Маска и китайская коммерческая ракета "Церера-2-Y3" ранее в один день успешно вывели на орбиту спутники. Китайская компания вывела на геостационарную орбиту четыре коммерческих спутника, а SpaceX – группу низкоорбитальных космических разведывательных аппаратов системы Starshield.