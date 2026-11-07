Маск: для конкуренции с Китаем США стоит перенести ИИ в космос

Маск предложил перенести ИИ в космос для конкуренции с Китаем Маск: для конкуренции с Китаем США стоит перенести ИИ в космос

Москва7 ноя Вести.США необходимо перенести вычислительные мощности для развития искусственного интеллекта (ИИ) в космос, чтобы успешно конкурировать с Китаем. Об этом в интервью инвестору Рону Бэрону рассказал американский предприниматель, глава SpaxeX Илон Маск.

По его словам, такой подход позволит эффективнее использовать энергию, а в перспективе обеспечит США экономическое преимущество.

Я думаю, единственный способ конкурировать с Китаем – это вывести [искусственный] интеллект в космос сказал Маск

Ранее предприниматель положительно отозвался о Китае и его автомобильной промышленности. Он отметил, что поездки в КНР вдохновляют.

Ракета SpaceX Илона Маска и китайская коммерческая ракета "Церера-2-Y3" ранее в один день успешно вывели на орбиту спутники. Китайская компания вывела на геостационарную орбиту четыре коммерческих спутника, а SpaceX – группу низкоорбитальных космических разведывательных аппаратов системы Starshield.