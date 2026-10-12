China Youth Daily: Маск хочет пригласить своего двойника вместе выйти на сцену

Илон Маск предложил своему китайскому "двойнику" вместе выйти на сцену China Youth Daily: Маск хочет пригласить своего двойника вместе выйти на сцену

Москва12 окт Вести.Американский техномагнат Илон Маск заявил, что хочет пригласить своего китайского "двойника" вместе с ним выйти на сцену. Об этом сообщает газета China Youth Daily.

Так основатель SpaceX ответил на вопрос, что он думает о своей "китайской версии".

Хочу найти возможность пригласить этого человека вместе выйти на сцену сказал Маск

Видео с якобы "двойником" предпринимателя завирусилось в соцсетях по всему миру в 2021 году, после чего китайский интернет-пользователь, прославившийся из-за внешнего сходства с Маском, стал называть себя Ма Илун.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп вручил Илону Маску Национальную научную медаль США за разработки его компаний.