Маск сообщил о подготовке петиции за восстановление Хуанга на посту главы Nvidia

"Я тоже подпишу": Маск рассказал о петиции в поддержку экс-главы Nvidia Хуанга Маск сообщил о подготовке петиции за восстановление Хуанга на посту главы Nvidia

Москва14 ноя Вести.Американский предприниматель Илон Маск рассказал в соцсети Х о том, что готовится петиция о восстановлении Дженсена Хуанга на посту гендиректора Nvidia. По словам бизнесмена, он намерен поставить под ней свою подпись.

Готовится петиция о восстановлении Дженсена в должности, и я тоже ее подпишу написал Маск

При этом он не уточнил, кому принадлежит инициатива петиции и когда именно начнется сбор подписей.

Хуанг покинул пост главы Nvidia и вышел из совета директоров компании на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур. МИД КНР назвал утверждения о шпионаже беспочвенными.

Президент США Дональд Трамп позвонил Хуангу незадолго до отставки и призвал его бороться за должность.