Москва12 ноя Вести.Американская технологическая корпорация Nvidia наняла стороннюю компанию для поиска потенциальных преемников генерального директора компании Дженсена Хуанга. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, в среду, 11 ноября, совет директоров провел встречу для обсуждения дальнейшей судьбы Хуанга. В Nvidia не исключают возможность назначения временного руководителя на время поиска постоянного кандидата.

8 ноября совет директоров техногиганта инициировал расследование в отношении Хуанга. Поводом стало признание гендиректора Nvidia в романтических отношениях с Элис Хуанг, также известной как Хуан Ле. Американская разведка подозревает женщину в шпионаже в пользу КНР. МИД Китая эти утверждения назвал клеветническими.