Дуров пожаловался, что ему, в отличие от главы Nvidia, не подсылают "шпионок"

Дуров иронично пожаловался, что ему не подсылают "шпионок", как главе Nvidia Дуров пожаловался, что ему, в отличие от главы Nvidia, не подсылают "шпионок"

Москва12 ноя Вести.Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в шутку пожаловался, что ему, в отличие от главы американской компании Nvidia Дженсена Хуанга, не подсылают девушек-шпионок.

По его словам, несправедливо, что генеральным директорам, которые не интересуются азиатскими девушками, спецслужбы предлагают меньше вариантов для знакомств.

Где французские, русские или иранские "кроты"? Ни одна шпионка не связалась со мной. Они вообще пытаются? написал Дуров в своем Telegram-канале

Ранее газета The New York Times писала, что Хуанга уличили еще в одной тайной любовной связи. Уточняется, что у главы Nvidia также был роман с вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл.