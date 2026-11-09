Москва9 нояВести.Американский предприниматель Илон Маск поддержал главу компании Nvidia Дженсена Хуанга на фоне сообщений о его связи с женщиной, которую спецслужбы США якобы считают информатором разведки КНР.
Газета New York Times ранее сообщила, что предпринимательница Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом якобы была источником информации для правительственных структур Китая. Авторы материала ссылались на источники, знакомые с информацией американской разведки, но никаких доказательств этим утверждениям не привели.
Позже Хуанг признался в романтических отношениях с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР.
Один из пользователей соцсети X, комментируя эту ситуацию, отметил, что глава Nvidia "совершил что-то очень глупое", но "без злого умысла".
Я согласенотреагировал Маск на публикацию
По мнению автора поста, на который отреагировал предприниматель, Дженсен Хуанг является "одним из величайших предпринимателей этого поколения".
Nvidia после появления сообщений о присутствии в окружении гендиректора компании информатора китайской разведки сообщила, что проведет собственное расследование.