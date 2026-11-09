Маск поддержал Дженсена Хуанга на фоне сообщений о его связи с якобы шпионом КНР

Маск поддержал главу Nvidia на фоне сообщений о его связи с якобы агентом КНР Маск поддержал Дженсена Хуанга на фоне сообщений о его связи с якобы шпионом КНР

Москва9 ноя Вести.Американский предприниматель Илон Маск поддержал главу компании Nvidia Дженсена Хуанга на фоне сообщений о его связи с женщиной, которую спецслужбы США якобы считают информатором разведки КНР.

Газета New York Times ранее сообщила, что предпринимательница Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом якобы была источником информации для правительственных структур Китая. Авторы материала ссылались на источники, знакомые с информацией американской разведки, но никаких доказательств этим утверждениям не привели.

Позже Хуанг признался в романтических отношениях с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР.

Один из пользователей соцсети X, комментируя эту ситуацию, отметил, что глава Nvidia "совершил что-то очень глупое", но "без злого умысла".

Я согласен отреагировал Маск на публикацию

По мнению автора поста, на который отреагировал предприниматель, Дженсен Хуанг является "одним из величайших предпринимателей этого поколения".

Nvidia после появления сообщений о присутствии в окружении гендиректора компании информатора китайской разведки сообщила, что проведет собственное расследование.