Китай отреагировал на скандал вокруг романа гендиректора компании Nvidia Китай отверг причастность к скандалу в компании Nvidia

Москва9 ноя Вести.В МИД Китая опровергли утверждения о том, что женщина, имевшая отношения с генеральным директором американской компании Nvidia Дженсеном Хуангом, работала на китайскую разведку.

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что китайская сторона уже давала ответ по этому поводу.

Утверждения о так называемом китайском шпионаже являются исключительно беспочвенными домыслами и клеветой сказал он

Диплом заявил, что утверждения о шпионаже со стороны Китая являются беспочвенными домыслами и клеветой.

Ранее совет директоров Nvidia сообщил о начале расследования в отношении Хуанга из-за его отношений с обвиняемой в шпионаже. Вместе с тем в компании заявили, что нет оснований полагать, что были скомпрометированы конфиденциальные данные или нарушена национальная безопасность Соединенных Штатов. Сам Хуанг подтвердил факт романа и сообщил, что берет на себя полную ответственность за свои поступки.