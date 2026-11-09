Москва9 нояВести.В МИД Китая опровергли утверждения о том, что женщина, имевшая отношения с генеральным директором американской компании Nvidia Дженсеном Хуангом, работала на китайскую разведку.
Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что китайская сторона уже давала ответ по этому поводу.
Утверждения о так называемом китайском шпионаже являются исключительно беспочвенными домыслами и клеветойсказал он
Диплом заявил, что утверждения о шпионаже со стороны Китая являются беспочвенными домыслами и клеветой.
Ранее совет директоров Nvidia сообщил о начале расследования в отношении Хуанга из-за его отношений с обвиняемой в шпионаже. Вместе с тем в компании заявили, что нет оснований полагать, что были скомпрометированы конфиденциальные данные или нарушена национальная безопасность Соединенных Штатов. Сам Хуанг подтвердил факт романа и сообщил, что берет на себя полную ответственность за свои поступки.