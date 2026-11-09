В Nvidia начали проверку после сообщения о якобы китайском шпионе Nvidia: совет директоров расследует дело о возможном китайском шпионаже

Москва9 ноя Вести.Американский производитель графических процессоров Nvidia проведет собственное расследование после того, как появилась новость о присутствии в окружении генерального директора компании информатора китайской разведки. Это следует из официального заявления компании.

Совет директоров Nvidia начинает независимое расследование в связи с недавними сообщениями о том, что основатель и генеральный директор компании Дженсен Хуанг стал целью операции иностранной разведки написано в сообщении

В документе также подчеркивается, что совет директоров не имеет достаточно доказательств, чтобы быть уверенными в угрозе для национальной безопасность США или секретов компании

Позже представитель организации Джон Риццо заявил, что президент Nvidia Дженсен Хуанг намерен продолжить свою работу несмотря на все сообщения и слухи.

О присутствии китайских правительственных структур стало известно из статьи газеты New York Times.