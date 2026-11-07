В окружении главы Nvidia обнаружили китайского шпиона NYT: информатора разведки КНР нашли в окружении главы Nvidia

Москва7 ноя Вести.Информатора китайской разведки обнаружили в окружении главы американской технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом пишет газета The New York Times.

Как утверждают журналисты, разведка Соединенных Штатов пришла к выводу, что "китайская бизнес-руководитель Элис Хуанг, которая выстроила тесные отношения с главой Nvidia", якобы была источником правительственных структур Китая.

Газета пишет, что Элис Хуанг якобы завербовали с целью получения информации о разработках компании в области искусственного интеллекта.

Издание ссылается на источники, знакомые с информацией американской разведки, но при этом не приводит доказательств этим утверждениям.