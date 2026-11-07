Москва7 нояВести.Информатора китайской разведки обнаружили в окружении главы американской технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом пишет газета The New York Times.
Как утверждают журналисты, разведка Соединенных Штатов пришла к выводу, что "китайская бизнес-руководитель Элис Хуанг, которая выстроила тесные отношения с главой Nvidia", якобы была источником правительственных структур Китая.
Газета пишет, что Элис Хуанг якобы завербовали с целью получения информации о разработках компании в области искусственного интеллекта.
Издание ссылается на источники, знакомые с информацией американской разведки, но при этом не приводит доказательств этим утверждениям.