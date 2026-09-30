MI5 утверждает, что китайская компания якобы крала исследования у вузов Британии MI5: китайская компания крадет исследования у британских вузов

Москва30 сен Вести.MI5 (официально - Служба безопасности Великобритании, Security Service) заявила, что китайская организация China General Technology Research Institute (CGTRI) осуществляла шпионаж в интересах Министерства государственной безопасности КНР.

Институт служил прикрытием для тайного финансирования академических исследований в британских вузах с целью получения технической информации для усиления шпионских возможностей Китая.

Служба безопасности Британии указала, что более 100 ученых, связанных с Великобританией, участвовали в проектах, которые финансировались через CGTRI. Среди тем исследований - искусственный интеллект, кибербезопасность, системы скрытой связи и стеганография (практика сокрытия секретного сообщения внутри другого файла или объекта, чтобы избежать обнаружения).