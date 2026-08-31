Москва31 авгВести.Министерство госбезопасности КНР арестовало руководителя компании по торговле оружием. Его обвиняют в шпионаже на разведки сразу двух иностранных государств, пишет газета South China Morning Post.
Руководитель китайской военной торговой компании был арестован за утечку конфиденциальной оборонной информации разведывательным службам двух странговорится в публикации
На какие именно страны работал мужчина, власти не разглашают. Известно лишь, что обвиняемый за деньги передавал иностранным разведкам информацию о китайском вооружении, импорте военной техники и другие данные о китайских компаниях, занимающимися торговлей оружием. Он полностью признал свою вину.