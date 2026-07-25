В верховном командовании НАТО в Европе раскрыли предполагаемую шпионку В штабе верховного главнокомандования НАТО в Европе задержали шпионку

Москва25 июл Вести.В Бельгии в штабе верховного главнокомандования Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) 24 июля задержали стажерку, которую подозревают в шпионаже. Об этом в субботу сообщил телеканал RTBF.

По информации бельгийской федеральной прокуратуры, речь идет о гражданке Канады китайского происхождения, которую подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и в причастности к преступной организации.

Согласно данным ведомства, внимание на подозреваемую обратили именно службы безопасности SHAPE, расположенного вблизи города Монс, после чего передали информацию в Главное управление разведки и безопасности (SGRS) Бельгии. Федеральную прокуратуру, к чьей юрисдикции относятся дела о шпионаже, незамедлительно уведомили, после чего расследование поручили Федеральной судебной полиции города Шарлеруа. По обвинению в шпионаже и участии в преступной организации было заведено дело.

В четверг полиция провела обыски дома у подозреваемой и на ее рабочем месте в SHAPE. На следующий день судебный следователь распорядился выдать ордер на арест. Как сообщает телеканал, расследование продолжается, поэтому прокуратура заявила, что в интересах следствия дополнительные сведения на данный момент раскрываться не будут.