Москва12 июн Вести.Спецслужбы Китая обнаружили в морских акваториях страны черепах и рыб, "снабженных" датчиками, которые передавали информацию за границу, сообщило Министерство государственной безопасности (МГБ) КНР в своих социальных сетях.

В одном из морских районов Китая были обнаружены крупные живые морские животные, к которым были прикреплены датчики говорится в заявлении

В ведомстве уточнили, что речь идет о "черепахах и рыбах". С их помощью иностранная разведка собирала в режиме реального времени чувствительные данные о температуре воды, солености, морских течениях и других параметрах морской среды. Эта информация впоследствии передавалась "за границу через спутниковую связь".

МГБ также сообщило, что в морских районах Китая было выявлено и другое иностранное шпионское оборудование. Речь идет в том числе о надводных беспилотниках и разведывательных буях. Они также способны передавать за рубеж данные о морской среде и деятельности военных кораблей и подводных лодок.

Ранее из-за опасений шпионажа на норвежском острове Андейя на севере страны закрыли общественный туалет.