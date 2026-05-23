На норвежском острове Андейя закрыли общественный туалет из-за опасений шпионажа В Норвегии закрыли общественный туалет с видом на авиабазу из-за боязни шпионов

Москва23 мая Вести.Из-за опасений шпионажа на норвежском острове Андейя на севере страны закрыли общественный туалет, из которого открывается вид на местную авиабазу. Об этом сообщает норвежская газета VG.

Как пишет издание, из туалета в зоне отдыха Буккещерка на Андейе открывается, "пожалуй, самый красивый вид из всех уборных в Норвегии", его строительство обошлось в почти 2,17 миллиона долларов​​​. Снаружи стены туалета зеркальные, а изнутри открывается панорамный вид.

Опасения по поводу шпионажа привели к закрытию туалета стоимостью в миллионы. Туалет на месте отдыха Буккещерка на острове Андейя закрыт по соображениям политической безопасности. Из него открывается вид на авиабазу Андейя, расположенную на западной части острова говорится в сообщении

В публикации говорится, что о том, кто принял решение о закрытии туалета, неизвестно, но мера является превентивной и со временем может быть пересмотрена: для этого будут проведены необходимые оценки в консультации, в том числе с вооруженными силами Норвегии.

Как сообщили ранее в посольстве РФ в Осло, антироссийские санкции Норвегии приводят к тому, что бизнес в стране серьезно страдает. Норвежские СМИ регулярно публикуют информацию о закрытии предприятий, магазинов и оттоке населения.