Китайский "след" найден в британских биометрических паспортах FT: в британских паспортах есть чипы фирм Китая, находящихся в черном списке США

Москва29 мая Вести.Производитель электронных компонентов для биометрических паспортов Великобритании и ряда европейских стран принадлежит группе инвесторов во главе с китайскими компаниями, внесенными в черной список США.

Как сообщает газета The Financial Times (FT), французская компания Linxens выпускает электронные вкладыши, которые позволяют считывать данные паспортов и содержащуюся в них личную информацию. Владеющий Linxens холдинг был создан группой во главе с двумя частными инвестиционными фирмами из Пекина – Wise Road Capital и JAC Capital.

В 2024 году Минторг США внес обе компании в черный список по соображениям национальной безопасности – в связи с их участием в поддержке правительства КНР при покупке предприятий, обладающих критически важными технологиями производства полупроводников, говорится в публикации.

В самой Linxens заявили, что производят вкладыши в Таиланде на защищенном сертифицированном предприятии. Министерство внутренних дел Великобритании также настаивает на том, что поставки компанией электронных вкладышей "не представляют угрозы безопасности".

Тем не менее осведомленный собеседник FT подчеркнул, что детальные знания Linxens о паспортах сами по себе представляют разведывательную угрозу.

В разговоре с изданием председатель комитета по бизнесу и торговле палаты общин от Лейбористской партии Лиам Бирн заявил, что вопрос о вкладышах будет включен в государственное расследование в отношении Китая и экономики Великобритании.

Вопрос проникновения китайского капитала в чувствительные отрасли западных стран все чаще выходит на повестку дня. Как ранее признался президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, США и Китай ведут взаимный технологический шпионаж.

В январе этого года газета The Daily Telegraph писала, что китайские хакеры годами прослушивали телефоны высокопоставленных чиновников, работавших на премьер-министров Великобритании.