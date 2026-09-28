NYT: Пекин не боится "конца света" в сфере искусственного интеллекта NYT: Китай считает маловероятным риск потери контроля над ИИ

Москва28 сен Вести.Китай скептически относится к предупреждениям на Западе об угрозе "конца света" в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и видит в этом попытку сдержать конкуренцию, пишет газета The New York Times (NYT).

В Китае предупреждения о конце света в сфере ИИ могут восприниматься либо как типично западные заявления, либо как уловка, призванная помешать китайским компаниям, занимающимся разработкой ИИ, обогнать своих американских конкурентов говорится в сообщении

Как отмечает издание, в Пекине считают, что ответ на угрозу от ИИ "может быть простым" – это отключение интернета, блэкаут и наказание виновных.

Власти Китая в пандемию уже продемонстрировали способность сдерживать крупные кризисы, контролировать сотни миллионов людей и вводить карантин в городах, указывается в сообщении.

Бывший исследователь в сфере безопасности ИИ в Университете Цинхуа Цзе Цай заявил NYT, что угрозы от искусственного интеллекта многим в отрасли кажутся "чем-то далеким".

Мы по-прежнему рассматриваем ИИ как находящийся на очень ранней стадии развития. Основное внимание по-прежнему уделяется возможностям и инновациям отметил он изданию

Тем не менее китайские власти разработали законопроект для борьбы с киберпреступностью и создали новую версию своей рамочной программы управления безопасностью ИИ, добавляет газета.

Основатель Microsoft Билл Гейтс ранее отмечал, что странам будет сложнее договориться о регулировании искусственного интеллекта, чем о контроле над ядерным оружием в период холодной войны.