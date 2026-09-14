В КНР опровергли сообщения по передаче Ирану снимков перед атакой на базу США

Китай опроверг информацию о передаче Ирану снимков перед ударом по базе США В КНР опровергли сообщения по передаче Ирану снимков перед атакой на базу США

Москва14 сен Вести.Власти Китая назвали обвинения в передаче спутниковых снимков Ирану перед нанесением ракетного удара по базе США в Иордании бездоказательными. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

По его словам, китайская сторона неизменно строго выполняет свои международные обязательства.

Мы решительно выступаем против необоснованных подозрений и обвинений, не подкрепленных доказательствами сказал Го Цзякунь

12 сентября газета The Wall Street Journal писала, что Иран перед и после ракетного удара по расположенной в Иордании американской базе в июле получил от Китая спутниковые снимки высокого разрешения.