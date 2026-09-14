Москва14 сенВести.Власти Китая назвали обвинения в передаче спутниковых снимков Ирану перед нанесением ракетного удара по базе США в Иордании бездоказательными. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
По его словам, китайская сторона неизменно строго выполняет свои международные обязательства.
Мы решительно выступаем против необоснованных подозрений и обвинений, не подкрепленных доказательствамисказал Го Цзякунь
12 сентября газета The Wall Street Journal писала, что Иран перед и после ракетного удара по расположенной в Иордании американской базе в июле получил от Китая спутниковые снимки высокого разрешения.