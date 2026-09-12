Москва12 сенВести.Иран перед и после ракетного удара по расположенной в Иордании американской базе в июле получил от Китая спутниковые снимки высокого разрешения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Соединенных Штатов.
При этом, как отмечается в публикации, Пекин отверг все обвинения Вашингтона и потребовал от него доказательств. Министерство иностранных дел КНР связало публикацию соответствующей информации с попыткой ввязать китайскую сторону в ближневосточный конфликт.
Удар, о котором идет речь, Иран нанес 17 июля. Тогда Вооруженные силы Исламской Республики с применением баллистических ракет атаковали авиабазу Муваффак-Салти на северо-востоке Иордании.