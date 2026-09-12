WSJ: Иран до удара по базе США получил от Китая спутниковые снимки

Иран использовал спутниковые снимки КНР при ударе по базе США, пишут СМИ WSJ: Иран до удара по базе США получил от Китая спутниковые снимки

Москва12 сен Вести.Иран перед и после ракетного удара по расположенной в Иордании американской базе в июле получил от Китая спутниковые снимки высокого разрешения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Соединенных Штатов.

При этом, как отмечается в публикации, Пекин отверг все обвинения Вашингтона и потребовал от него доказательств. Министерство иностранных дел КНР связало публикацию соответствующей информации с попыткой ввязать китайскую сторону в ближневосточный конфликт.

Удар, о котором идет речь, Иран нанес 17 июля. Тогда Вооруженные силы Исламской Республики с применением баллистических ракет атаковали авиабазу Муваффак-Салти на северо-востоке Иордании.