В США признали успехи Ирана при атаках на американские базы на Ближнем Востоке WSJ: Иран научился обходить американские системы обороны и успешно атакует

Москва19 июл Вести.Иран разработал методы преодоления систем обороны США и может с успехом атаковать стратегически важные объекты на американских базах в ближневосточном регионе.

Об этом написала газета The The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на заявления американских официальных лиц.

По их словам, иранские ракеты способны развивать чрезвычайно высокую скорость и совершать маневры при приближении к цели.

Источники WSJ также выразили опасения, что способность Ирана уничтожать ключевые цели может указывать на возможную помощь со стороны Китая или России в области наведения. Издание не привело доказательств, подтверждающих эту версию.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило гибель двух военнослужащих в Иордании в результате удара Ирана с использованием баллистических ракет и беспилотников. Еще один американский военнослужащий числится пропавшим без вести.