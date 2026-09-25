Пезешкиан отреагировал на слухи о получении от КНР данных спутников о базах США Пезешкиан не владеет информацией о передаче Китаем Ирану снимков баз США

Москва25 сен Вести.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что не обладает сведениями о передаче Китаем Исламской Республике спутниковых изображений американских военных баз, расположенных на Ближнем Востоке.

Политик, который участвует в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках пресс-подхода ответил на вопросы журналистов.

Представители американских телеканалов NBC и Fox News поинтересовались у Пезешкиана, получал ли Тегеран от Пекина снимки базы США в Иордании перед атакой 17 июля, в результате которой погибли трое американских военнослужащих.

Мы не стремимся убивать американцев, о чем свидетельствуют очевидные факты. А вот Америка стремилась убивать иранцев… Совсем нет… я совершенно не в курсе этих якобы переданных изображений (со спутников – прим. ред.), о которых вы говорите прокомментировал ситуацию Пезешкиан

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что при ударе по базе США иранские военные использовали сделанные спутниками КНР снимки. МИД Китая 14 сентября опроверг это утверждение.

Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с ракетной атакой на базу в Иордании "очень печальным", добавив, что военные погибли "во благо страны".