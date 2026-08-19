В Иране опровергли обвинения ОАЭ в запуске ракет по их территории

Иран отверг обвинения в запуске ракет по территории ОАЭ В Иране опровергли обвинения ОАЭ в запуске ракет по их территории

Москва19 авг Вести.Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи опроверг обвинения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в запуске исламской республикой ракет по их территории. Об этом сообщает Al Arabiya.

Министерство иностранных дел Ирана опровергло заявление ОАЭ о том, что Иран стоит за ракетными ударами по этой стране Персидского залива заявил Багаи

Как отмечает Al Arabiya, иранское ведомство назвало обвинения ОАЭ безосновательными.

Ранее в Минобороны ОАЭ сообщили о том, что системы противовоздушной обороны (ПВО) страны отразили атаку двух баллистических ракет из Ирана, одна из которых упала за пределами территориальных вод государства, а вторая - в их пределах. В качестве ответа на иранскую военную атаку ОАЭ сообщили о приостановке всех торговых, финансовых и коммерческих операций с Тегераном.