ОАЭ приостанавливает торговлю и финансовые операции с Ираном ОАЭ сообщили о приостановке торговли и финансовых операций с Ираном

Москва19 авг Вести.Объединенные Арабские Эмираты сообщили о приостановке всех торговых, финансовых и коммерческих операций с Тегераном на фоне иранской ракетной атаки. Об этом сообщило министерство иностранных дел ОАЭ на своей странице в соцсети Х.

В свете региональной эскалации, которая подрывает как международную безопасность, так и мир в регионе, вся торговля, коммерческие обмены, финансовые операции с Ираном буду прекращены до дальнейшего оповещения говорится в заявлении

Ранее Минобороны ОАЭ сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) страны отразили потенциальную воздушную угрозу. Уточняется, что был зафиксирован пуск двух баллистических ракет из Ирана, одна из которых упала за пределами территориальных вод государства, а вторая - в их пределах.