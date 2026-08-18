Москва18 авг Вести.Объединенные Арабские Эмираты отразили потенциальную воздушную угрозу. Министерство обороны страны официально подтвердило, что системы противовоздушной обороны зафиксировали ракету, направленную на территорию государства.

Системы противовоздушной обороны ОАЭ зафиксировали ракетную угрозу, направленную на территорию страны. Министерство обороны сообщает, что любые слышимые звуки являются результатом работы средств ПВО по перехвату говорится в заявлении ведомства, опубликованном в соцсети X

В июле сообщалось, что средства ПВО Катара и ОАЭ работают над перехватом ракет и беспилотников из Ирана.