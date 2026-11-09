Акции Nvidia упали на 5% на фоне расследования в отношении главы компании

Акции Nvidia упали на фоне шпионского скандала Акции Nvidia упали на 5% на фоне расследования в отношении главы компании

Москва9 ноя Вести.Акции американской технологической корпорации Nvidia снизились почти на 4,7% в начале предварительных торгов на бирже Nasdaq, сообщает ТАСС.

Падение котировок произошло на фоне расследования в отношении генерального директора компании Дженсена Хуанга из-за его отношений с женщиной, обвиняемой в шпионаже.

По данным на 12:00 мск, бумаги Nvidia подешевели на 4,74%, до $177,79 за акцию. В ходе внебиржевых торгов через BOATS снижение достигало 5,77%: стоимость одной бумаги опускалась до $175,87.

Ранее совет директоров Nvidia объявил о начале расследования в отношении Хуанга в связи с его отношениями с подозреваемой в шпионаже. Сам глава корпорации в электронном письме признал, что состоял с женщиной в романтических отношениях, и заявил о готовности взять на себя полную ответственность за свои действия.

Американские СМИ утверждают, что женщина якобы была связана с китайской разведкой. МИД Китая эти утверждения назвал клеветническими.