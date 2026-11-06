Bloomberg: после выборов в США глава Nvidia вылетел из десятки миллиардеров

Глава Nvidia вылетел из десятки богатейших людей США Bloomberg: после выборов в США глава Nvidia вылетел из десятки миллиардеров

Москва6 ноя Вести.На фоне падения акций Nvidia Corp. после победы Демократической партии на промежуточных выборах в США состояние главы компании Дженсена Хуанга сократилось на $15,1 млрд, сообщает Bloomberg. С состоянием в $150,9 млрд Хуанг опустился с девятого на 13-е место в индексе самых богатых людей в Америке.

Помимо главы Nvidia в проигрыше из-за демократов оказались основатель SpaceX Илон Маск и сооснователь Oracle Corp. Ларри Эллисон, которые потеряли $79,7 млрд и $10,1 млрд соответственно.

Падению акций способствовали ожидания, что контролируемые демократами обе палаты Конгресса США воспрепятствуют строительству дата-центров, что служит важнейшей составляющей инфраструктуры ИИ сообщает агентство

Ранее депутат ГД Виктор Бут объяснил, что демократы победили на промежуточных выборах в США из-за позиции колеблющихся избирателей, которые голосуют в зависимости от ситуации в экономике США.