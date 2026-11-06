Москва6 ноя Вести.Представители Демократической партии получили контроль над обеими палатами Конгресса США. Демократы меньше, чем все остальные, готовы что-либо пересматривать, такой подход может привести страну к "некоторому самоубийству". Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политический обозреватель Дмитрий Куликов.

Победой демократов Соединенные Штаты приставили как бы себе пистолет к голове и в принципе готовятся к некоторому самоубийству. Потому что эти [демократы] еще меньше, чем все остальные, готовы что-либо пересматривать в принципе отметил Куликов

Переход обеих палат Конгресса США под контроль Демократической партии может негативно сказаться на реализации договоренностей, которые будут достигнуты в ходе переговоров по мирному урегулированию на Украине.