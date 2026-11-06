Москва6 ноя Вести.В то время как американцы сосредоточены на противостоянии Демократической и Республиканской партий, в России сформировалась уникальная возможность публично обсуждать свою историю. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политический обозреватель Дмитрий Куликов.

Мы имеем возможность публично обсуждать всю нашу историю - такую, какая она есть. И это на самом деле уникальная российская ситуация. И я надеюсь, что мы ее не профукаем, мы ей воспользуемся... Это очень сложный процесс, сложная работа - невероятно сложная. Она требует и философского взгляда, и глубокого знания истории, и большой любви к России обратил внимание Куликов

Представители Демократической партии, получившие контроль над обеими палатами Конгресса США, меньше, чем все остальные, готовы "что-либо пересматривать". Такой подход может привести страну к "некоторому самоубийству", подчеркнул обозреватель.