Эксперт Самонкин: демократы будут активнее мешать диалогу Трампа с РФ

Эксперт предположил, чем обернется победа демократов для Трампа и России Эксперт Самонкин: демократы будут активнее мешать диалогу Трампа с РФ

Москва4 ноя Вести.Победа демократов на выборах в Конгресс позволит им активнее мешать президенту Дональду Трампу в его попытках нормализовать отношения с РФ. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог и публицист, эксперт движения "Народный Фронт" Юрий Самонкин.

Он допустил, что демократы могут блокировать какие-либо инициативы Дональда Трампа.

Победа демократов — это в первую очередь дальнейшее мешание Трампу в налаживании нормализации отношений с Россией. Возможно, блокировка каких-либо инициатив заявил Самонкин

Ранее Самонкин рассказал о новой борьбе за власть внутри НАТО. По его словам, в ней участвуют ФРГ, Великобритания и Франция.