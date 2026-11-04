Эксперт Самонкин: ФРГ, Франция и Британия уже ведут борьбу за влияние в НАТО

Эксперт Самонкин рассказал о борьбе за влияние внутри НАТО Эксперт Самонкин: ФРГ, Франция и Британия уже ведут борьбу за влияние в НАТО

Москва4 ноя Вести.Внутри НАТО уже идет конкуренция между ФРГ, Великобританией и Францией за роль нового "серого кардинала" альянса. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог и публицист, эксперт движения "Народный Фронт" Юрий Самонкин.

Он допустил, что страны уже обсуждают создание собственной системы безопасности.

Мы прекрасно видим, как Германия, Франция, Англия начинают уже внутри конкурировать между собой за тем, кто же из них будет внутри, собственно, НАТО главным серым кардиналом, и, возможно, речь идет о создании своей собственной безопасности заявил Самонкин

Ранее Самонкин назвал последствия победы демократов на выборах в Конгресс. Он заявил, что для республиканцев это не означает окончательного поражения.