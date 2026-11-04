Москва4 нояВести.Внутри НАТО уже идет конкуренция между ФРГ, Великобританией и Францией за роль нового "серого кардинала" альянса. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог и публицист, эксперт движения "Народный Фронт" Юрий Самонкин.
Он допустил, что страны уже обсуждают создание собственной системы безопасности.
Мы прекрасно видим, как Германия, Франция, Англия начинают уже внутри конкурировать между собой за тем, кто же из них будет внутри, собственно, НАТО главным серым кардиналом, и, возможно, речь идет о создании своей собственной безопасностизаявил Самонкин
Ранее Самонкин назвал последствия победы демократов на выборах в Конгресс. Он заявил, что для республиканцев это не означает окончательного поражения.