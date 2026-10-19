Политолог Самонкин предрек распространение беспорядков по странам Европы Политолог Самонкин: массовые беспорядки могут охватить Германию, Италию и Англию

Москва19 окт Вести.Массовые беспорядки вслед за Францией могут охватить Германию, Великобританию, Португалию, Испанию и другие страны Европы. Об этом заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, политолог Юрий Самонкин.

В интервью NEWS.ru он указал, что уровень жизни в странах Европы сильно стагнирует на фоне окружающих регион военных конфликтов.

До конца 2026 года мы увидим огромное количество социальных недовольств, связанных именно с падением уровня жизни в Европе. В этом плане Германия, Италия, Франция, Португалия, Испания, Македония, Болгария, Словакия, Чехия, Румыния и Англия могут быть подвергнуты массовым протестам считает Самонкин

Самые масштабные протесты и столкновения с полицией происходят во Франции. Местные власти сообщили о задержании уже около 2,4 тысячи человек.