Политик Шмидт рассказал, могут ли протесты перекинуться с Франции на Германию Политик Шмидт оценил возможность начала в Германии массовых протестов

Москва20 окт Вести.В Германии имеется протестный потенциал, поскольку правительство не предпринимает никаких реформ и напряжение в обществе только нарастает. Об этом ИС "Вести" рассказал экс-депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

Он добавил, что левые радикалы из Германии, участвующие в протестах во Франции, уже обещали перенести демонстрации в немецкие города.

Протестный потенциал, безусловно, имеется… ввиду того, что во многих областях, во многих сферах в нашей стране правительство не предпринимает никаких реформ, то есть напряжение нарастает, и уже сейчас поступают кадры с этих французских протестов, где участвуют в том числе левые радикалы из Германии, которые передают привет и говорят, что этот опыт будет также применен здесь, в Германии. 21 октября запланирована онлайн-встреча по координации уже теперь протестов в Германии рассказал Шмидт

Ранее директор Центра европейской информации Николай Топорнин объяснил пассивную позицию французских правоохранителей. Он заявил, что у протестующих там больше прав, чем у силовиков.