Эксперт Шпицен объяснил разницу между протестами в ФРГ и Франции Эксперт Шпицен: сравнивать протесты в ФРГ и Франции некорректно

Москва4 ноя Вести.В отличие от французских беспорядков в ФРГ массовые акции протеста проходят более мирно. Такой оценкой с ИС "Вести" поделился политолог, независимый журналист Грегор Шпицен.

Он добавил, что основными участниками протестов в Германии являлись асоциальные элементы, которые не были интегрированы в общественную и социальную жизнь страны.

Основная доля протестующих были асоциальные эмигранты, которые абсолютно не интегрированы в социальную жизнь Германии и общественную. … Все-таки сравнивать это с тем, что происходило во Франции, наверное, все-таки было бы не совсем правильно. У нас порядка было больше рассказал Шпицен

Ранее журналист рассказал, как в немецких СМИ освещали ситуацию с тюрьмой под Киевом, где пытали людей. Шпицен указал на то, что немцы не сильно удивились популярности таких методов на Украине.