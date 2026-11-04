Эксперт Шпицен рассказал, как в ФРГ отреагировали на тюрьму под Киевом Эксперт Шпицен: немцы не удивились наличию тайной тюрьмы под Киевом

Москва4 ноя Вести.Немецкие СМИ осветили ситуацию с тюрьмой под Киевом, однако не стали проводить никакого журналистского расследования и освещать негативные стороны киевского режима. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог, независимый журналист Грегор Шпицен.

Он добавил, что читатели немецких СМИ не удивились тому, что на Украине популярны такие практики.

То есть, вроде бы нельзя сказать, что промолчали. Написали, да. Но было ли там какое-то независимое расследование? Да нет. Как-то сильно они, в общем-то, привлекали внимание общественности к каким-то негативным явлениям украинского режима, ну, в общем-то, тоже нельзя сказать. Хотя вот если почитать комментарии немецких читателей к этому материалу на сайте Die Welt, немцы, в общем-то, скажем так они не сильно удивлены тем практикам, которые … используются именно в Вооруженных силах Украины заявил Шпицен

Ранее председатель совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что тайная тюрьма под Киевом показала гнилое нутро власти Владимира Зеленского. В своей колонке он отметил, что глава киевского режима старается не комментировать события происходящие внутри Украины.