Москва4 ноя Вести.Тема пыточных на Украине очень болезненна для Европы, так как Запад вкладывает огромные деньги в главу киевского режима Владимира Зеленского, а тот продолжает подкладывать им свинью. Об этом ИС "Вести" заявил доцент Финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов.

Европейцы не будут касаться этой темы по той причине, что она для них является очень болезненной. Для них Зеленский и так такое проблемное дитя, то есть они в него продолжают вкладывать огромные средства, а он постоянно продолжает подкладывать им какую-нибудь свинью, потому что бьет по объектам, по которым бить не нужно, то терроризмом занимается, то с Трампом портит отношения так, что в итоге европейцев цепляет. Все эти ТЦК постоянные, ну теперь вот пыточная сказал эксперт

Пятибратов отметил, что в этом контексте Европа никогда не признает пыточные чем-то неправомерным.

Они будут говорить, что это какая-нибудь российская пропаганда и прочее. Нет смысла сейчас ожидать адекватности от европейцев и вообще от западного мира по этому вопросу, потому что мы такую же реакцию наблюдаем на протяжении всей специальной военной операции, когда мы обращаем внимание на военные преступления Украины … все это игнорируется. Везде говорят, что, если эта информация предоставлена русскими, значит ей верить нельзя, даже если там буквально все фактически и подтверждено. И этим они как бы оправдывают и себя, и Зеленского сказал эксперт

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич заявил, что после обнаружения под Киевом подвала, где удерживали людей, произойдет раскол внутри киевского режима.