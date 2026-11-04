Сенатор Кастюкевич: раскол произойдет на Украине после скандала с пыточной

Сенатор раскрыл возможные последствия обнаружения пыточной под Киевом Сенатор Кастюкевич: раскол произойдет на Украине после скандала с пыточной

Москва4 ноя Вести.Раскол произойдет внутри киевского режима после обнаружения под Киевом подвала, где удерживали людей. Такое мнение в беседе с KP.RU высказал сенатор от Херсонской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич.

Как отметил политик, происходящее в настоящий момент на Украине является результатом политики киевского режима, а также его западных кураторов.

Раскол, на мой взгляд, на 200% произойдет в рядах киевской хунты. [Глава киевского режима Владимир] Зеленский сейчас идет фактически на эшафот и ведет туда своих сторонников сказал Кастюкевич

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что скандал, связанный с обнаружением тюрьмы под Киевом, к настоящему моменту получил всемирное звучание. Он добавил, что Кремль не удивлен молчанием Европы относительно наличия такого подвала.