Политолог Бортник предрек Украине "махновщину" и дестабилизацию Политолог Бортник: Украину погубит внутренний кризис, а не наступление РФ

Москва4 ноя Вести.Украину может погубить не наступление России, а скорее внутренний кризис - такое мнение выразил киевский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала после скандала вокруг незаконного удержания людей под Киевом.

Власти нужно что-то с этим делать, иначе нас в конечном итоге съест не российское наступление, а вот эта внутренняя дестабилизация, внутренняя махновщина, бесконечные самоуправства и полная дискредитация государства в глазах общества сказал Бортник

Эксперт считает, что действия представителей власти и силовых структур усиливают напряженность в обществе, а недовольство, которое копится в людях, может привести к массовым выступлениям с непредсказуемыми последствиями.

Ранее украинские СМИ сообщили, что неизвестные держат в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка около 40 человек. После появления сообщений люди начали собираться рядом с домом. Позднее на месте началась стрельба.