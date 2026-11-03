Эксперт заявил, что Украина обвинит РФ в провокации вокруг пыточной под Киевом Кнырик: Украина обвинит Россию в провокации вокруг пыточной под Киевом

Москва3 ноя Вести.Украина обвинит Россию в использовании событий вокруг пыточной в Петропавловской Борщаговке под Киевом для создания провокации. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Мне кажется, антикриз информационный, который сейчас пытается запустить офис президента и все, кто причастен к этому преступлению, он абсолютно такой дурацкий, спонтанный… с точки зрения того, что реагировать нужно быстро и оперативно, и с попыткой это все заболтать и превратить в очередную историю про то, что это русские там чего-то спровоцировали. Я больше чем уверен, что в финале этой истории выяснится, что это вот русские устроили провокацию. Хотя по факту четко и очевидно, понятно, что была организована пыточная сказал он

Эксперт считает, что киевский режим будет пытаться дискредитировать женщину-медика, сообщившую о пыточной под Киевом, а также пленных, которые там находились.

Уже медийно звучат намеки, что в подготовке этой провокации как-то поучаствовали русские, привлекли эту женщину и так далее. Традиционный для украинских СМИ набор бреда… Я думаю, что в примитивных мозгах офиса президента [главы киевского режима Владимира] Зеленского линия информационного противодействия выстроена таким образом, что нужно… сместить… информационное внимание с самой пыточной на ситуацию, что вот была фейковая женщина, она на самом деле не медик… пленные там тоже были негодяи… Пока, судя по анализу всего внутриукраинского информационного пространства, я склоняюсь к тому, что они избрали ровно такую тактику… и, конечно, традиционно добавив туда пилюлю под названием… это все рука Кремля добавил эксперт

Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки считает, что власть Зеленского находится на грани краха из-за скандала с пыточной под Киевом.