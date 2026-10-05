Журналист Кнырик: больше никто не верит в образ Украины в качестве жертвы

Киев и Запад сами уничтожили возможность представить Украину в образе жертвы Журналист Кнырик: больше никто не верит в образ Украины в качестве жертвы

Москва5 окт Вести.Западные партнеры киевского режима собственноручно уничтожили возможность представлять Украину в качестве жертвы. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель информагентства News Front Константин Кнырик.

По его словам, западные СМИ и политики активно создавали образ успеха Украины, рассказывая об успешных террористических атаках на территории России, а верхушка киевского режима заявляла и поддерживала проведение 40-дневных операций по принуждению России к миру.

У Украины начались большие проблемы, связанные с тем, что образ жертвы уже не лепится… Им пришлось пойти, как мне кажется, на большие риски. Я имею в виду Западу, когда они надували щеки и создавали образ успеха для Украины, рассказывая, какая активная террористическая деятельность по территории России идет, рассказывая о каждом ударе, об успехе этого удара, смакуя фото и видеокадры горящих складов Wildberries или горящих НПЗ. Они сами уничтожили возможность создавать образ жертвы, потому что в этот образ жертвы уже никто не верит объяснил журналист

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил нарастить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на атаки РФ по украинской инфраструктуре.

В Минобороны РФ заявили, что услышали заявление и усилят удары по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины. Полную личную и политическую ответственность за это несет Зеленский.