Эксперт Кнырик заявил, что Украина лишилась образа жертвы в информационном поле Эксперт Кнырик: Украина потеряла образ жертвы, но все еще пытается его вернуть

Москва12 окт Вести.Украина в определенный момент потеряла образ жертвы в мировом информационном поле и теперь усердно пытается его вернуть. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

По его словам, в тот момент, когда средства массовой информации сообщали о 40-дневной операции главы киевского режима Владимира Зеленского по принуждению РФ к миру, Украина перестала быть жертвой во всем мире. Это, как отметил Кнырик, причина раздутия информационного пузыря западными СМИ вокруг ответных ударов России по объектам в Киеве, которое происходит на сегодняшний день.

Действия России выглядят исключительно как ответные действия на ту террористическую активность, которую вела Украина. Таким образом, сейчас они пытаются вернуть образ жертвы, потому что про удары Киева никто не говорит, преподносится ситуация с позиции: "Вот смотрите, до чего Россия довела Киев, там не только проблемы – вода, газ и так далее – там еще проблемы с канализацией". Там и киевские чиновники бьют тревогу и говорят, что вообще всех надо эвакуировать, потому что эпидемиологическая ситуация может измениться. Это одна из целей, которую сейчас преследуют, – вернуть Украине образ жертвы объяснил Кнырик

Кроме того, Украина и Запад хотят найти в России сторонников убеждения, что Киев – жертва.

Это, конечно, попытка внутри нашего общества найти каких-то сторонников той версии, чтобы подавили внутри на российскую власть какие-нибудь там протестуны и комментаторы в Telegram-каналах с требованием, чтобы мы снизили активность свою с точки зрения удара по энергетической инфраструктуре [Украины] добавил Кнырик

Ранее стало известно, что Киев лишился собственной генерации на 1,3 ГВт – она была полностью уничтожена в результате баллистических ударов. Эти мощности позволяли покрывать значительную долю потребностей Киева в электроэнергии, однако затем ситуация ухудшилась.