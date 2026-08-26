Москва26 авг Вести.Тот факт, что заявление экс-министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что Украина проигрывает войну с РФ, поддержали британские СМИ, показывает, что его высказывание – часть операции по спасению украинского проекта. Таким мнением с ИС "Вести" поделился руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Он добавил, что всплеск дипломатической активности западных политиков также указывает на то, что идет операция по спасению украинского проекта.

Обратите внимание, какие СМИ это поддержали. В основном британские. В основном те, кто заинтересован в продолжении войны. … Что он по большому счету сказал? "Мы медленно проигрываем". И тут же оживилась дипломатия. То есть, мне кажется, что этот новый виток дипломатической активности направлен в очередной раз на спасение украинского проекта. И в том числе Федоров поддержал эту линию. "Да, мы медленно проигрываем, а давайте договоримся. А давайте, раз у вас тоже проблемы, у вас с бензином проблемы, так давайте здесь остановимся" заявил Кнырик, цитируя Федорова

Ранее Михаил Федоров заявил, что Украина медленно проигрывает войну РФ. По его мнению, на разработку нового плана по завершению войны у Киева есть всего несколько месяцев.