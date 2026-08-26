Москва26 авг Вести.Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров не является самостоятельной фигурой, поэтому его слова о том, что Киев проигрывает войну с РФ, являются информационной атакой, которая спланирована его покровителями. Таким мнением с ИС "Вести" поделился экс-сотрудник СБУ, основатель проекта "UkrLeaks" Василий Прозоров.

Прозоров удивился тому, что еще несколько месяцев назад, когда Федоров возглавлял министерство обороны, он не делал заявлений о поражении Украины.

Федоров - это несамостоятельная фигура. Он не обладает еще достаточным административным весом и, естественно, в связи с этим он говорит то, что ему поручают говорить. Он больше чей-то ставленник, чем самостоятельный игрок. И поэтому говорит он то, что выгодно его покровителям. Его слова я расцениваю исключительно как попытку выиграть наработать себе политический капитал возможных предстоящих президентских выборах. Потому что звучит это смешно. Его отстранили буквально пару месяцев назад, а уже Украина проигрывает войну. А при нем получается не проигрывали. … Его слова я расцениваю исключительно как информационную атаку в надежде повысить свой электоральный рейтинг заявил Прозоров

Ранее Федоров заявил, что Украина медленно проигрывает России. По его мнению, Киев должен разработать новый план завершения конфликта.