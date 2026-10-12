Эксперт заявил о попытке Европы замять удары Украины по объектам РФ Журналист Кнырик: в Европе делают вид, что ударов Киева по объектам РФ нет

Москва12 окт Вести.Европа создает информационный пузырь вокруг ударов России по Украине и пытается скрыть атаки Киева по гражданской инфраструктуре РФ. Об этом заявил в беседе с ИС "Вести" руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

По его словам, Европа является основным куратором украинского проекта. Кнырик заявил, что СМИ активно распространяли сведения о 40-дневной операции главы киевского режима Владимира Зеленского по принуждению РФ к миру и транслировали информацию о том, что удары по гражданской инфраструктуре РФ – это нормально.

Именно эти же СМИ сейчас пытаются исправить свою ошибку и вернуть в сознание аудитории мысль о том, что Украина — это жертва. Пока получается не очень успешно, потому что еще слишком свежи в голове воспоминания о том, как они раскручивали и смаковали каждый горящий НПЗ, каждый горящий маркетплейс в России, как они делали из этого топ-новость. А сейчас они это все забыли, делают вид, что никаких Украина ударов не наносит, что есть только Россия, которая атакует объекты сказал Кнырик

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила западные СМИ в замалчивании проблем, с которыми сталкиваются в рядах ВСУ.