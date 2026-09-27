Москва27 сен Вести.ЕС замалчивает потери миллиардов на Украине и продолжает спонсировать киевский режим из-за охваченной русофобии. Об этом пишет L'Antidiplomatico.

При этом журналисты заметили, что некоторые страны начинают намекать на то, что перед отправкой крупных средств Украине необходимо проверять, что они пойдут на конкретные цели.

Но брюссельская бюрократическая машина медлительна, робка и находится во власти русофобской ярости. Поэтому она платит и молчит. Даже когда цифры не сходятся говорится в материалах газеты

Такая политика выгодна Владимиру Зеленскому, который просит все больше денег на конфликт с Россией, добавили в AD.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что когда Запад игнорирует расцвет нацизма на Украине, он ставит под удар основы существования Организации Объединенных Наций.