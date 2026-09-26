Мирошник рассказал, как ЕС показывает свою причастность к коррупции на Украине Мирошник: реакция Европы на коррупцию на Украине выдает ее соучастие

Москва26 сен Вести.Реакция Европы на коррупционные скандалы на Украине выдает то, что европейцы сами в них замешаны. Об этом рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, Киев выполняет для Европы очень важную функцию, предоставляя возможность освоения денег, которые были бюджетными.

Учитывая молчание Европы, если мы анализируем их оценочные заявления по коррупционным скандалам, то никаких заявлений, кроме "Как хорошо, что Украина все-таки занимается расследованиями коррупции, и за это надо только ее приветствовать" оттуда не последовало. Это говорит о том, что эти ребята, которые направляют туда колоссальные деньги, тоже, извините, немножко "в теме" сказал Мирошник

Он добавил, что с коррупционными схемами связаны даже главы европейских государств. При этом дипломат подчеркнул, что эти лидеры теряют популярность и становятся ненавистны своим избирателям.

Накануне бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что почти все его соратники обвиняются в коррупции.