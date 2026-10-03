Зеленский пригрозил нарастить атаки по российским НПЗ Зеленский пригрозил усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам

Москва3 окт Вести.Украина планирует нарастить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в ответ на атаки РФ по украинской инфраструктуре.

С таким заявлением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский, передает агентство Reuters.

Он подчеркнул, что республика "будет отвечать".

Мы будем еще сильнее бить по НПЗ заявил Зеленский

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Зеленского "сбавить обороты" в ударах по российскому топливно-энергетическому комплексу, и тот сказал, что Украина, возможно, поступит так.

Однако до этого Зеленский заявлял, что Киев прекратит атаки по энергетическим объектам России, если РФ откажется от ударов по украинской инфраструктуре.