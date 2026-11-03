Reuters назвало сообщения о пыточной под Киевом фейком и провокацией

Reuters назвало пыточную под Киевом "военным общежитием" Reuters назвало сообщения о пыточной под Киевом фейком и провокацией

Москва3 ноя Вести.Агентство Reuters заявило, будто сообщения об украинской подпольной тюрьме являются фейками и провокацией.

Журналисты назвали пыточную в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области "военным общежитием", а затем привели в материале позицию украинских чиновников.

Заместитель главы Службы безопасности Украины заявил, что инцидент в понедельник был организован с целью освободить одного из мужчин и вызвать общественный резонанс... Министр внутренних дел Украины заявил, что сообщения о пытках в военном общежитии являются фальшивыми говорится в публикации

Также агентство, ссылаясь на заявления киевского режима, назвало провокатором женщину-медика, которая первой приехала на место происшествия и рассказала общественности о ситуации с удерживаемыми там людьми.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен заявил, что Запад попытается скрыть историю с пыточной под Киевом, чтобы обелить киевский режим. По его мнению, и политики, и представители СМИ будут делать все возможное, чтобы заставить общественность забыть ситуацию как можно скорее.

2 ноября стало известно, что в селе Петропавловская Борщаговка удерживают сорок человек в подвале частного дома. К дому прибыла скорая помощь и начали собираться местные жители, которые устроили стихийный протест, попытались выломать ворота дома и устроили потасовку с правоохранительными органами.

В итоге врачам удалось забрать четырех человек. Все они были сильно избиты, один находился в тяжелом состоянии. Командование Нацгвардии Украины признало, что в подвале удерживали ее военнослужащих.