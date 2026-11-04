Власти на Украине назвали пыточную под Киевом военным объектом СБУ официально признала пыточную под Киевом военным объектом

Москва4 ноя Вести.Место скандала в Киевской области, где в доме удерживались мужчины и подросток, официально было названо военным объектом. Соответствующая характеристика содержится в заявлении Службы безопасности Украины (СБУ).

Ведомство опубликовало на своем сайте сообщение о задержании лиц, якобы причастных к провокации в селе Петропавловская Борщаговка. В нем признается, что частный дом, в подвале которого находились около 40 мужчин и 14-летний подросток, является объектом военных.

По материалам дела, одной из задержанных является жительница Киевской области, которая спровоцировала столкновения вблизи пункта временной дислокации Национальной гвардии Украины сказано в заявлении

Ранее украинские СМИ писали, что домом, который местные жители назвали пыточной, владеет государственный Sense Bank с 2018 года. Юноша, которого спасли из дома в рамках акции протеста, рассказал, что его били головой об пол и жестоко с ним обращались.